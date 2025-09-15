İsrail Gazze\'deki Al-Ghafri Kulesi\'ni Yıktı

İsrail ordusu, Gazze Şehri'nin en yüksek binası olarak bilinen Al-Ghafri Kulesi'ni düzenlediği hava saldırısı ile yerle bir etti.

Geçtiğimiz günlerde Katar'ın başkenti Doha'da Hamas müzakere heyetine saldıran İsrail, Gazze Şehri'ne yönelik saldırılarına da devam ediyor.

GAZZE'NİN EN YÜKSEK BİNASINI YERLE BİR ETTİLER

İsrail ordusu, Gazze Şehri'nin en yüksek binası olarak bilinen 20 katlı Al-Ghafri Kulesi'ni düzenlediği hava saldırısı ile yıktı. Yerel kaynaklar, saldırı öncesi binanın tahliye edildiğini ifade ederek, binada Filistinli ailelerin yanı sıra medya ofisleri ile ticari işletmelerin genel merkezlerinin bulunduğunu aktardı.

ANBEAN KAMERALARDA

Al-Ghafri Kulesi'ne yönelik hava saldırısı anbean kayıt altına alındı. Öte yandan İsrail, Gazze Şehri'ne yönelik saldırılarında bugüne kadar çok katlı 70 binayı yıktı, 120'sine ise ağır hasar verdi.