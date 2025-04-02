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İsrail Gazze Operasyonlarını Genişletiyor

İsrail Gazze Operasyonlarını Genişletiyor

İsrail, Gazze'deki operasyonlarını artırarak geniş bir bölgeyi ele geçireceğini duyurdu.

02.04.2025 10:46
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İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İsrail'in Gazze'deki "operasyonlarını" genişleteceğini ve "büyük bir bölgeyi" ele geçireceğini söyledi.

İsrail, Gazze'deki saldırılarını genişleteceğini duyurdu. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, bugün yaptığı açıklamada Gazze'de "operasyonun" genişletilmesinin amacının "bölgeyi teröristlerden ve terör altyapısından temizlemek ve yok etmek" olduğunu söyledi. Katz, ele geçirilen bölgelerin ise "İsrail güvenlik bölgelerine dahil edileceğini" söyledi. Filistinlilerin geniş çaplı tahliyesinin gerekebileceğini kaydeden Katz, "Savaşı sona erdirmenin tek yolu bu" dedi.

İsrail ordusunun gece boyunca Refah'ta kara operasyonlarına başladığı bildirildi.

İsrail ile Hamas arasında 19 Ocak'ta üzerinde anlaşmaya varılan üç aşamalı ateşkes anlaşmasının ilk aşaması 1 Mart'ta sona ermiş, savaşın kalıcı olarak sona ermesini sağlayacak sonraki aşamalar üzerinde anlaşma sağlanamamıştı. İsrail ordusu, 18 Mart'ta Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını yeniden başlatmıştı.

İsrail, Hamas'ı ABD'nin ateşkesin genişletilmesi ve 59 İsrailli esirin serbest bırakılmasını içeren önerisini reddetmekle suçlamıştı. Hamas ise, İsrail'i 19 Ocak'ta varılan ateşkesi ihlal etmekle suçlamıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı dün yaptığı açıklamada İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan bu yana bin 42 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2 bin 542 kişinin yaralandığını kaydetti. Öte yandan İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bin 399'a yükseldi. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

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