İsrail, Gazze Şeridi'ndeki Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki Binayı Vurdu

3.Sayfa

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda yer alan 8 katlı bir binayı vurdu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 7 Ekim'den bu yana devam ediyor. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda yer alan 8 katlı bir binayı vurdu. Saldırı öncesi İsrail'in bina sakinlerinden binayı boşaltmaları konusunda uyardığı aktarıldı. Saldırıdaki ölü ve yaralı sayısı henüz bilinmiyor. Saldırı anı ise anbean çevredekiler tarafından kayıt altına alındı. - GAZZE ŞERİDİ