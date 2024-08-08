İsrail’den Filistinlilerin sığındığı iki okulda katliam - Son Dakika
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İsrail’den Filistinlilerin sığındığı iki okulda katliam

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İsrail'in Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı okullara düzenlediği saldırıda 15 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı. İsrail ordusu saldırıyı Hamas'ın komuta-kontrol merkezlerini hedef almak için gerçekleştirdiğini iddia etti.

08.08.2024 18:44
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İsrail'in Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı al-Zahraa ve Abdel Fattah Hamoud adlı okullara düzenlediği saldırıda 15 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 307 gündür devam ederken, İsrail bir kez daha yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı okulları hedef aldı. İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'ndeki al-Zahraa ve Abdel Fattah Hamoud adlı okullara düzenlediği saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 15 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı.

İSRAİL ORDUSU OKULLARI VURDUĞUNU DOĞRULADI

İsrail ordusu, okullara düzenlediği saldırıyı doğrulayarak, okulların Hamas tarafından kullanıldığını iddia etti. İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, "Saldırı öncesinde sivillere zarar verilmesini azaltmak için hassas mühimmat kullanımı, gözetleme ve ek istihbarat dahil olmak üzere çok sayıda adım atılmıştır. Okul yerleşkeleri Hamas tarafından komuta-kontrol merkezleri olarak kullanılıyordu ve buradan İsrail birliklerine ve İsrail devletine karşı saldırılar planlayıp gerçekleştiriyorlardı" denildi.

İsrail’den Filistinlilerin sığındığı iki okulda katliam
Kaynak: İHA

İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Uluslararası İlişkiler, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İsrail’den Filistinlilerin sığındığı iki okulda katliam - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Eyup Kaya: iyiki cennet cehennem var 15 0 Yanıtla

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