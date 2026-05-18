İsrail, Gazze'ye Giden Filoya Müdahale Etti

18.05.2026 11:17
İsrail, Gazze'ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu'nda Sadabad gemisine müdahale etti.

İsrail, Gazze'ye doğru yola çıkan Küresel Sumud Kara Filosu'nda Sadabad adlı gemiye müdahalede bulundu. Gemi ile irtibat kesildi.

İsrail ablukası altında yaşam mücadelesi veren Gazze halkına can suyu olmak için yola çıkan Küresel Sumud Kara Filosu'na İsrail askerleri saldırdı. Gazze'ye 250 mil uzaklıkta bulunan 54 gemi ve yaklaşık 400 kişinin katıldığı filodaki Sadabad adlı gemiye İsrail askerleri müdahale etti. İki savaş gemisinin uluslararası sulardaki gemiye yaklaşarak gemiye çıktığı kaydedildi. İsrail askerlerinin müdahalede bulunduğu Sadabad adlı gemi ile irtibatın kesildiği kaydedildi. Küresel Sumud Filosu tarafından yapılan açıklamada, "Akdeniz'deki teknelerin etrafında iki adet savaş gemisi görüldü. İsrail ordusunun taciz ettiği bir teknemizle irtibat koptu" denildi.

İsrail ordusu, Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu'na daha önce de 29 Nisan gecesi Girit Adası açıklarında müdahalede bulunmuştu. - GAZZE

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Denizcilik, Orta Doğu, 3. Sayfa, Güvenlik, Politika, Dünya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail, Gazze'ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na saldırdı
