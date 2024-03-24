İsrail Güçleri Filistin Kızılayı'nın Sığındığı Hastaneye Saldırdı

Filistin Kızılayı, İsrail güçlerinin Han Yunus'ta bulunan yerlerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Al-Amal Hastanesi'ne düzenlediğini saldırı sonucu 1 çalışanının hayatını kaybettiğini, bir Filistinlinin de yaralandığını duyurdu.
Filistin Kızılayı, İsrail güçlerinin gece saatlerinden itibaren Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta bulunan Nasser Hastanesi ve yerlerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Al-Amal Hastanesi'ne baskın düzenlediğini duyurdu. Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, "İsrail güçleri, yoğun bombardıman ve saldırılarla Al-Amal Hastanesi ile Nasser Hastanesi kuşatıyor" denildi. Açıklamada, İsrail güçlerinin Al-Amal Hastanesi'ni kuşattığı aktarılarak İsrail güçlerinin hastane çevresinde kapsamlı bir kazı çalışması yürüttüğü bildirildi.
Filistin Kızılayı, İsrail güçlerinin saldırıları sonucu Filistin Kızılayı'nda görevli Amir Abu AishaAnın hayatını kaybettiğini duyurdu. Filistin Kızılayı açıklamasında ayrıca Al-Amal Hastanesi'ne sığınan yerinden edilmiş bir Filistinlinin de başından yaralandığını aktardı. Ayrıca, Filistin Kızılayı hastaneye sis bombası atan İsrail güçlerinin hastanenin kapılarını da toprak bariyerlerle kapattığını açıkladı.
Yardım beklerken öldürülen Filistinlilerin sayısı 560'a yükseldi
Filistin Ulusal Girişim Hareketi Genel Sekreteri Mustafa Barghouti, İsrail'in saldırılarında yardım almaya çalışırken öldürülenlerin sayısının 560'a, yaralananların sayısının ise bin 523'e yükseldiğini duyurdu. Barghouti sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail ordusu bir kez daha ve tüm dünyanın eleştirilerine rağmen Gazze'deki Kuveyt meydanında insani yardım bekleyen 19 sivil Filistinliyi daha öldürdü" ifadelerini kullandı.
İsrailli Bakan. Washington'a gidiyor
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ABD'li mevkidaşı Lloyd Austin ile görüşmek üzere ABD'ye gidiyor. Gallant, Washington D.C. temasları çerçevesinde Austin'in yanı sıra ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile bir araya gelecek. Görüşmelerde, İsrail'in saldırılarının yanı sıra esir takası, ateşkes ve insani yardımların ulaştırılması çabalarının görüşülmesi bekleniyor.
Gallant, İsrail'in saldırılarına başladığı 7 Ekim'den bu yana ABD'nin başkent Washington D.C'ye gerçekleştireceği ilk ziyaret olacak. - HAN YUNUS
Son Dakika › 3.Sayfa › İsrail Güçleri Filistin Kızılayı'nın Sığındığı Hastaneye Saldırdı - Son Dakika
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde akrabalar arasında hayvanların geçişi için kullanılan yol yüzünden çıkan tartışmada bir otomobil taşların hedefi oldu. Olayda yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Şanlıurfa'da meydana gelen trafik kazasında devrilen tırın altında sıkışan sürücüye Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ilk müdahaleyi yaptı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Samsun'un Terme ilçesinde 17 yıl 3 ay 8 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ve Terme Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin ortak operasyonuyla yakalandı. M.İ. isimli şahıs tutuklanarak Çarşamba Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, farklı çeşit ve miktarlarda toplamda 476,62 gram uyuşturucu madde, 1 adet tabanca, 1 adet av tüfeği ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Çalışmalar sonucunda 14 şahıs gözaltına alınırken, uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan 21 yıl 2 ay hapis cezası bulunan bir kişi ve uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan bir kişi de yakalandı.
AK Parti'nin Büyük İstanbul Mitingi'nde kürsüye çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı'nda yer almama kararı alıp kendi adaylarını çıkaran Yeniden Refah'a dikkat çeken bir mesaj gönderdi. Fatih Erbakan'ın partisinden istifa eden Suat Pamukçu'ya rozetini bizzat takan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tecrübeli siyasetçiyi AK Parti bünyesine dahil etti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 ilde gerçekleştirilen 'BOZDOĞAN-16' operasyonunda DEAŞ terör örgütüne yönelik 40 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Operasyonlar kapsamında 2 bin 733 şüpheli yakalanırken, 692'si tutuklandı ve 529'u hakkında adli kontrol kararı verildi.
Denizli'de şüphelenerek eşini takip eden bir adam, eşinin eski çalışanıyla buluştuğunu görünce öfkelendi ve cinnet getirdi. Öfkeli koca, eşini ve eski çalışanını silahla vurarak ağır yaraladı. Olayın ardından adam polis merkezine giderek teslim oldu.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir yolcu otobüsü, yolda yaya olarak ilerleyen bir kişiye çarptı. Kazada yaya hayatını kaybederken, otobüs şoförü gözaltına alındı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde Side Mahallesi'nde meydana gelen kazada, motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Samsun'un Atakum ilçesinde, hakkında yakalama kararı bulunan 2 hükümlü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucuyla yakalandı. Gözaltına alınan hükümlüler, cezaevine gönderildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?