İsrail güçlerinin teslim ettiği yaklaşık 100 Filistinlinin cenazesi, Refah kentinde açılan toplu mezara defnedildi.
Filistinli yerel kaynaklara göre İsrail güçleri, ellerinde tuttukları yaklaşık 100 Filistinlinin cenazesini dün Gazze Şeridi'nin güneydoğusundaki Kerem Şelom Sınır Kapısı'ndan Filistinli yetkililere teslim etti. Soğutuculu kamyonla Refah kentine getirilen cenazeler, mavi plastik poşetlere sarılarak yeni kazılan toplu mezara defnedildi. Sağlık yetkilileri cenazelerden bazılarının İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'nde tahrip ettiği mezarlardan çıkardığı cenazeler olduğunu, bir kısmının tam, bir kısmının yarım, bir kısmının ise parçalar halinde olduğunu belirtti. Yetkililer defin işleminden önce cenaze fotoğraflarının çekildiğini ve yaralarının belgelendiğini aktardı. Doktor Abu Taha, "Nerede yaralandıklarını ve hatta isimlerini bile bilmiyoruz. İnşallah savaş bittikten sonra DNA ve diğer testler yapılacak, ancak şu anda ölenlerin kimliklerini tespit etmek için gereken testleri yapmak çok zor" ifadelerini kullandı. - REFAH
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Son Dakika › 3.Sayfa › İsrail Güçleri Tarafından Teslim Edilen Filistinliler Toplu Mezara Defnedildi - Son Dakika
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