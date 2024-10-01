İsrail, Güney Lübnan'a Kara Operasyonu Başlattı - Son Dakika
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İsrail, Güney Lübnan'a Kara Operasyonu Başlattı

İsrail ordusu, Hizbullah hedeflerine yönelik güneyde kara operasyonu başlattı; en az 95 ölü.

01.10.2024 02:45
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İsrail ordusu, Hizbullah hedeflerine karşı "Güney Lübnan'da hedefli ve sınırları belirlenmiş bir kara operasyonu" başlattığını açıkladı.

İsrail'in Lübnan'ın Laylaki, al-Marija, Harert Hreik ve Burj al-Barahneh bölgelerine yönelik hava saldırıları sürerken, Orta Doğu'daki gerilimi yeni boyuta taşıyacak bir gelişme yaşandı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Hizbullah hedeflerine karşı "Güney Lübnan'da hedefli ve sınırları belirlenmiş bir kara operasyonu" başlatıldığı bildirildi. Operasyonun sınıra yakın bazı köylerde devam ettiği kaydedilen açıklamada, kara birliklerinin İsrail savaş uçakları tarafından desteklendiği aktarıldı.

Son 24 saatin bilançosu netleşti: En az 95 ölü

Lübnan Sağlık Bakanlığı'na bağlı Halk Sağlığı Acil Operasyon Merkezi'nden yapılan açıklamada ise, son 24 saatte düzenlenen İsrail saldırılarında ülke genelinde en az 95 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. 172 kişinin yaralandığı belirtilirken, saldırıların Güney Lübnan'daki kasaba ve köyler, Nabatieh, Bekaa, Baalbek-Hermel ve başkent Beyrut'u hedef aldığı açıklandı. - BEYRUT

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Operasyon, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Lübnan, İsrail, beyrut, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İsrail, Güney Lübnan'a Kara Operasyonu Başlattı - Son Dakika

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