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İsrail, Han Yunus'ta Filistin Kızılayı'nı hedef aldı: 5 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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İsrail, Han Yunus'ta Filistin Kızılayı'nı hedef aldı: 5 ölü, 3 yaralı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde Filistin Kızılayı'nın merkezini iki kez hedef aldı. Saldırı sonucunda 1'i bebek olmak üzere 5 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ise 88. gününde devam ediyor.

İsrail, Han Yunus\'ta Filistin Kızılayı\'nı hedef aldı: 5 ölü, 3 yaralı
02.01.2024 - 18:17,
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Filistin Kızılayı'nın merkezini iki kez hedef alması sonucu 1'i bebek olmak üzere 5 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne ayrım gözetmeksizin gerçekleştirdiği saldırılar 88. günde devam ediyor. Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Kızılay'ın Han Yunus'taki merkezini bugün 2 kez hedef aldığı bildirildi. Savaş nedeniyle yerinden olan Filistinlilerin kaldığı binaya gerçekleştirilen saldırıda aralarında 1 bebeğin de bulunduğu 5 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı aktarıldı. İsrail ordusunun ayrıca Kızılay çevresi ve El-Emel Hastanesi çevresini de hedef aldığı vurgulandı. - HAN YUNUS

Kaynak: İHA
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Filistin, Kızılay, İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İsrail, Han Yunus'ta Filistin Kızılayı'nı hedef aldı: 5 ölü, 3 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail, Han Yunus'ta Filistin Kızılayı'nı hedef aldı: 5 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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