İsrail, Hanzala Gemisi'ne El Koydu

Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırmak için yola çıktığı sırada uluslararası sularda İsrail ordusu tarafından el koyuna Hanzala gemisi, Aşdod Limanı'na çekildi.

Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonu'na bağlı Hanzala gemisi, İsrail ordusu tarafından dün el koyulmasının ardından İsrail'deki Aşdod Limanı'na çekildi. Hanzala gemisinde, 12 ülkeden 21 insan hakları savunucusu bulunuyordu.

İtalya'dan yola çıkmıştı

İsrail işgali altındaki Filistin'in direnişini ve Filistinli çocukları yansıtan simgesel bir çizgi karakter olan Hanzala'nın adını taşıyan gemi, 20 Temmuz Pazar günü İtalya'nın güneyinden ayrılarak Gazze'ye doğru yola çıkmıştı.

İsrail, Madleen gemisine de müdahale etmişti

İsrail, Gazze'ye yardım götüren bir diğer FFC gemisi Madleen'i de Gazze açıklarına 110 deniz mili mesafede, uluslararası sularda alıkoymuştu. Gemide bulunanlar tutuklanarak İsrail'e götürülmüş ve daha sonra sınır dışı edilmişti. - AŞDOD