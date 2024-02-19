İsrail Hava Kuvvetleri, Gazze'ye 31 Binden Fazla Hava Saldırısı Düzenledi - Son Dakika
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İsrail Hava Kuvvetleri, Gazze'ye 31 Binden Fazla Hava Saldırısı Düzenledi

İsrail Hava Kuvvetleri, Gazze\'ye 31 Binden Fazla Hava Saldırısı Düzenledi

İsrail Hava Kuvvetleri, geçtiğimiz sene 7 Ekim'den bu yana çoğu Gazze Şeridi'ne olmak üzere 31 binden fazla hava saldırısı düzenlediğini açıkladı. Hava Kuvvetleri, pilotların bugüne kadar toplam 186 bin uçuş saatini aştığını belirterek, saldırıların yaklaşık 7 bininin Kara Kuvvetleri tarafından talep edildiğini ifade etti. Gazze'de ise İsrail saldırılarında can kaybı 30 bine yaklaştı.

19.02.2024 20:43  Güncelleme: 20:44
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İsrail Hava Kuvvetleri, geçtiğimiz sene 7 Ekim'den bu yana çoğu Gazze Şeridi'ne olmak üzere 31 binden fazla hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 136 gündür devam ederken, İsrail Hava Kuvvetleri geçtiğimiz sene 7 Ekim'den bu yana çoğu Gazze Şeridi'ne olmak üzere 31 binden fazla hava saldırısı düzenlediğini açıkladı. Hava Kuvvetleri, pilotların bugüne kadar toplam 186 bin uçuş saatini aştığını belirterek, söz konusu saldırıların yaklaşık 7 bininin Kara Kuvvetleri tarafından talep edilen saldırılar olduğunu ifade etti.

Lübnan'a binden fazla hava saldırısı düzenlendiğini aktaran Hava Kuvvetleri, Filistin'in Batı Şeria bölgesine ise 30 hava saldırısı düzenlendiğini açıkladı. Hava Kuvvetleri, Suriye topraklarına da çok sayıda hava saldırısı düzenlendiğini ifade etti. Saldırıların 26 bininin savaş uçakları, 3 bin 800'ünün taarruz helikopterleri ve 3 bin 800'ünün de insansız hava araçları tarafından gerçekleştirildiğini belirten Hava Kuvvetleri, helikopterler ile Gazze Şeridi'nden yaklaşık 500 tıbbi tahliye gerçekleştirildiğini ve binden fazla yaralı askerin hastanelere sevk edildiğini açıkladı.

Gazze'de can kaybı 30 bine yaklaştı

Filistin Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden İsrail saldırılarında 29 bin 92 kişinin hayatını kaybettiğini, 69 bin 28 kişinin de yaralandığını açıkladı. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İsrail Hava Kuvvetleri, Gazze'ye 31 Binden Fazla Hava Saldırısı Düzenledi - Son Dakika

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