Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısının 74 bin 772'ye yükseldiğini bildirdi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze saldırılarına yönelik son verileri paylaştı. İsrail ordusunun son 48 saatte ateşkesi ihlal ederek düzenlediği saldırılarda 18 kişinin hayatını kaybettiği, 48 kişinin de yaralandığı belirtildi. Ayrıca 1 sivilin de daha önceki saldırılarda aldığı yaralar sonucunda öldüğü aktarıldı. Açıklamada, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025 tarihinden bu yana ölenlerin sayısının bin 705'e, yaralı sayısının da 6 bin 103'e yükseldiği aktarıldı. Enkaz altından çıkarılan cansız bedenlerin sayısının ise 851 olduğu bildirildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana sürdürdüğü saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 74 bin 772'ye yükseldiği belirtilen açıklamada, toplam yaralı sayısının da 176 bin 298'e ulaştığı aktarıldı.