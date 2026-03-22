İsrail\'in Arad Kentinde Saldırı: 84 Yaralı

İsrail'in Arad kentinde 10'u ağır olmak üzere en az 84 kişinin yaralanmasına yol açan İran saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı.

İran'ın İsrail'e yönelik düzenlediği saldırıların etkileri sürüyor. Ülkenin güneyindeki Arad kentinde hedef alınan bölgelerde büyük hasar meydana geldi. Yerel kaynaklara göre saldırıda 10'u ağır olmak üzere en az 84 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırının ardından ortaya çıkan yeni görüntülerde, patlamaların yerleşim alanlarında büyük yıkıma yol açtığı görüldü. Bazı ailelerin saldırıya evlerinin içinde yakalandığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. - ARAD