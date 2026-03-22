İsrail'in Arad Kentinde Saldırı: 84 Yaralı - Son Dakika
22.03.2026 16:07
İran'ın saldırısında 10'u ağır 84 kişi yaralandı, büyük hasar ve yeni görüntüler ortaya çıktı.

İsrail'in Arad kentinde 10'u ağır olmak üzere en az 84 kişinin yaralanmasına yol açan İran saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı.

İran'ın İsrail'e yönelik düzenlediği saldırıların etkileri sürüyor. Ülkenin güneyindeki Arad kentinde hedef alınan bölgelerde büyük hasar meydana geldi. Yerel kaynaklara göre saldırıda 10'u ağır olmak üzere en az 84 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırının ardından ortaya çıkan yeni görüntülerde, patlamaların yerleşim alanlarında büyük yıkıma yol açtığı görüldü. Bazı ailelerin saldırıya evlerinin içinde yakalandığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. - ARAD

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, 3. Sayfa, İsrail, İran, Son Dakika

Göztepe-Galatasaray maçının tarihi belli oldu Göztepe-Galatasaray maçının tarihi belli oldu
Cadde ortasında feci şekilde darbettiler Herkesin dikkatini tek bir şey çekti Cadde ortasında feci şekilde darbettiler! Herkesin dikkatini tek bir şey çekti
Motosikleti tıp öğrencisinin sonu oldu Motosikleti tıp öğrencisinin sonu oldu
Lüleburgaz’da demirci dükkanında patlama: 1 ölü, 2 yaralı Lüleburgaz'da demirci dükkanında patlama: 1 ölü, 2 yaralı
Bodrum’da milyonluk tekneler alev alev yanıyor Bodrum'da milyonluk tekneler alev alev yanıyor
“Hürmüz Boğazı’nı kapatmadık“ diyen İran’dan Japonya’ya geçiş izni "Hürmüz Boğazı'nı kapatmadık" diyen İran'dan Japonya'ya geçiş izni

16:37
İsrail, Lübnan’ın güneyini kuzeyine bağlayan Kasımiye Köprüsü’nü bombaladı
İsrail, Lübnan'ın güneyini kuzeyine bağlayan Kasımiye Köprüsü'nü bombaladı
16:07
Muhittin Böcek iddianamesinde vahim iddialar 100 milyon TL...
Muhittin Böcek iddianamesinde vahim iddialar! 100 milyon TL...
16:03
Bakan Fidan’dan kritik diplomasi trafiği İran, Mısır, AB ve ABD ile temaslar
Bakan Fidan'dan kritik diplomasi trafiği! İran, Mısır, AB ve ABD ile temaslar
14:52
Genç futbolcu cinayetinde Aleyna’nın annesi de gözaltında Suçlama hayli vahim
Genç futbolcu cinayetinde Aleyna'nın annesi de gözaltında! Suçlama hayli vahim
14:30
Putin’in komutanları neler yapmış neler Rus ordusunda skandal görüntüler
Putin'in komutanları neler yapmış neler! Rus ordusunda skandal görüntüler
14:12
Netanyahu: Artık diğer ülkelerin de savaşa katılma zamanı geldi
Netanyahu: Artık diğer ülkelerin de savaşa katılma zamanı geldi
