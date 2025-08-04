İsrail'in Ateş Açtığı Filistinlilerden 8 Ölü

İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'nin merkezindeki Salah al-Din Caddesi üzerinde insani yardım almak için bekleyen Filistinlilere ateş açması sonucu 8 sivil hayatını kaybederken, 50 sivil yaralandı.

Gazze Şeridi'nde, İsrail'in 2 Mart'ta kapattığı geçiş noktalarından gıda, ilaç, yardım ve yakıt girişine izin vermemesi nedeniyle felaket düzeyinde insani kriz yaşanıyor. İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde siviller, açlık kriziyle mücadele ediyor. Bölgede hava saldırılarının yanı sıra açlığı da silah olarak kullanan İsrail, yardım dağıtım noktalarını da hedef alıyor. İsrail askerleri, Gazze Şeridi'nin merkezindeki Salah al-Din Caddesi üzerinde insani yardım almak için bekleyen Filistinlilere ateş açtı. Saldırıda 8 Filistinli hayatını kaybederken, 50 sivil de yaralandı. Filistinli kaynaklar, yaralıların bölgenin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda bulunan El-Awda Hastanesi'ne götürüldüğünü aktardı.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in yardım noktalarında düzenlediği saldırılarda şu ana kadar bin 487 sivilin hayatını kaybettiği, 10 bin 578 sivilin de yaralandığı belirtilmişti. - GAZZE