İsrail'in ateşkese rağmen Gazze saldırılarında son 48 saatte 10 kişi öldü - Son Dakika
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İsrail'in ateşkese rağmen Gazze saldırılarında son 48 saatte 10 kişi öldü

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Filistin Sağlık Bakanlığına göre İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne sürdürdüğü saldırılarda son 48 saatte 10 kişi hayatını kaybetti, 65 kişi yaralandı. 10 Ekim 2025'ten bu yana can kaybı bin 481'e, yaralı sayısı 5 bin 254'e yükseldi.

İsrail'in 1 yıl önce varılan ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne sürdürdüğü saldırılar sonucu son 48 saatte 10 kişi hayatını kaybetti, 65 kişi yaralandı. Ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana devam eden İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı bin 481'e yükseldi.

İsrail ordusu, Hamas ile Ekim 2025'te varılan ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarına devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre İsrail ordusunun saldırıları sonucu son 48 saatte 10 kişi hayatını kaybetti, 65 kişi de yaralandı. İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı bin 481'e, yaralı sayısı 5 bin 254'e yükseldi. Ayrıca yürütülen çalışmalar kapsamında İsrail saldırılarında 106 kişinin daha yaşamını yitirdiği tespit edildi. Böylece İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana sürdürdüğü saldırılarda toplam can kaybı 74 bin 370'e, yaralı sayısı ise 175 bin 371'e ulaştı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: İsrail'in ateşkese rağmen Gazze saldırılarında son 48 saatte 10 kişi öldü - Son Dakika
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