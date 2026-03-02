İsrail'in Beyrut'a Hava Saldırısı

İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hava saldırısı düzenledi.

İsrail, bir kez daha Lübnan'ın başkenti Beyrut'u vurdu. Lübnan basını, İsrail ordusunun Beyrut'un güney banliyölerinden Burj al-Barajneh bölgesine en az dört hava saldırısı düzenlediğini belirtti. Saldırıdaki can ve mal kaybına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu, saldırıda Hizbullah'a ait hedeflerin hedef alındığını iddia etti. İsrail ordusu, saldırı öncesi Burj al-Barajneh için tahliye emri yayınlamıştı. - BEYRUT