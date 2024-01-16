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İsrail'in bombardımanı altındaki Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 24 bin 285'e yükseldi - Son Dakika
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İsrail'in bombardımanı altındaki Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 24 bin 285'e yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ayrım gözetmeksizin gerçekleştirdiği saldırılar 102. günde devam ediyor. Son 24 saatte İsrail'in saldırılarında 158 kişi hayatını kaybetti, 320 kişi yaralandı. Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 24 bin 285'e, yaralı sayısı ise 61 bin 154'e yükseldi.

İsrail\'in bombardımanı altındaki Gazze Şeridi\'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 24 bin 285\'e yükseldi
16.01.2024 - 13:39,  Güncelleme: 13:52
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İsrail'in bombardımanı altındaki Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 24 bin 285'e yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ayrım gözetmeksizin gerçekleştirdiği saldırılar 102. günde devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in saldırılarında son 24 saatte 158 kişinin hayatını kaybettiği, 320 kişinin de yaralandığı duyuruldu. Çok sayıda yaralının hala enkaz altında ve yollarda olduğu, ambulans ve sivil savunma ekiplerinin yaralılara ulaşamadığı aktarıldı. Son verilerle birlikte İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısının 24 bin 285'e, yaralı sayısının ise 61 bin 154'e yükseldiği belirtildi.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ise, yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyinde yoğun bir şekilde yürütülen askeri operasyonda sona yaklaştıklarını söyledi. - GAZZE

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa İsrail'in bombardımanı altındaki Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 24 bin 285'e yükseldi - Son Dakika


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