İsrail'in Gazze'deki hava saldırısında 15 kişi hayatını kaybetti

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İsrail'in Gazze'deki bir eve gerçekleştirdiği hava saldırısında aynı aileden 9'u çocuk, 3'ü kadın olmak üzere 15 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, 316 gündür Gazze Şeridi'ndeki katliamlarını sürdürüyor. İsrail, gece saatlerinde Gazze Şeridi'nin merkezindeki Al Zawaida kasabasında Ajlah ailesinin evini ve deposunu hedef aldı. Gazze Sivil Savunma Sözcüsü Mahmud Bassal, 9'u çocuk, 3'ü kadın olmak üzere 15 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İsrail ordusunun ise bir açıklama yapılmadı. - GAZZE