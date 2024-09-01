İsrail'in Gazze'deki okula düzenlediği hava saldırısında 11 Filistinli öldü - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'deki okula düzenlediği hava saldırısında 11 Filistinli öldü

İsrail güçleri, Gazze şehrinde bulunan Safad Okulu'na düzenlediği hava saldırısında 11 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail'in saldırılarında özellikle sivillerin sığındığı noktalar hedef alınarak soykırım faaliyeti yürütüldüğü belirtiliyor. İsrail ise okulun Hamas tarafından komuta ve kontrol merkezi olarak kullanıldığını iddia etti.

01.09.2024 20:50
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İsrail güçlerinin Gazze şehrinde bulunan Safad Okulu'na düzenlediği hava saldırısında 11 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail Gazze Şeridi'nde saldırılarını yoğunlaştırırken, özellikle sivillerin sığındığı noktaları vurarak soykırım faaliyeti yürütüyor. Yerinden edilmiş milyonlarca sivil bombardımandan korunmak için okullara sığınırken, İsrail bir kez daha sığınak olan bir okulu hedef aldı. Gazze şehrinin Al-Zeitoun mahallesinde bulunan Safad Okulu'na düzenlenen hava saldırısında 11 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ise çok sayıda Filistinlinin yaralandığı okulun "Hamas tarafından komuta ve kontrol merkezi" olarak kullanıldığını iddia etti. - GAZZE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İsrail'in Gazze'deki okula düzenlediği hava saldırısında 11 Filistinli öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail'in Gazze'deki okula düzenlediği hava saldırısında 11 Filistinli öldü - Son Dakika
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