İsrail'in Gazze'deki saldırılarında ölü sayısı 38 bin 919'a yükseldi - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'deki saldırılarında ölü sayısı 38 bin 919'a yükseldi

İsrail ordusunun 288 gündür devam eden saldırıları sonucunda Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 38 bin 919'a yükseldi. Son 48 saat içinde gerçekleşen 7 saldırıda 71 Filistinli hayatını kaybederken, 163 Filistinli yaralandı. Gazze'deki gazeteci ölümleri de artarak 161'e yükseldi.

20.07.2024 13:14
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İsrail'in 288 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde hayatını hayatını kaybedenlerin sayısı 38 bin 919'a yükseldi.

İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına devam ediyor. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 48 saatte bölgeye 7 saldırı gerçekleştirdiği, 71 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 163 Filistinlinin yaralandığı belirtildi. İsrail'in saldırıları başlattığı 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 38 bin 919'a, yaralananların sayısının da 89 bin 622'ye yükseldiği aktarıldı.

Öldürülen gazetecilerin sayısı 161'e yükseldi

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampında bulunan bir eve düzenlediği saldırıda gazeteci Muhammed Ebu Casir, eşi ve iki çocuğunun hayatını kaybettiği duyuruldu. Gazetecinin ölümüyle birlikte Gazze Şeridi'nde öldürülen gazeteci sayısının 161'e yükseldiği ifade edildi. - GAZZE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İsrail'in Gazze'deki saldırılarında ölü sayısı 38 bin 919'a yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail'in Gazze'deki saldırılarında ölü sayısı 38 bin 919'a yükseldi - Son Dakika
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