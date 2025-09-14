İsrail\'in Gazze Saldırıları: Can Kaybı 64 Bin 871

İsrail'in Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana sürdürdüğü saldırılarda hayatını kaybeden sivillerin sayısı 64 bin 871'e, yaralananların sayısı 164 bin 610'a yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki sivilleri hedef almaya devam ediyor. Bölgede soykırım gerçekleştiren İsrail ordusunun yoğun saldırıları nedeniyle can kaybı günden güne artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içinde Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 68 sivilin cansız bedeninin ve 346 yaralının ulaştığını, daha önceki saldırılarda enkaz altına kalan sivillere ulaşmakta ise halen zorluk yaşandığını bildirdi.

Bakanlık ayrıca, İsrail'in Gazze Şeridi'nde ateşkesi tek taraflı bozduğu 18 Mart'tan bu yana 12 bin 321 Filistinlinin öldürüldüğünü, 52 bin 569 Filistinlinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana ortaya çıkan bilançonun da aktarıldığı açıklamada, toplam can kaybının 64 bin 871'e, yaralı sayısının da 164 bin 610'a yükseldiği ifade edildi.

Yardım dağıtım noktalarında ölenlerin sayısı 2 bin 494'e yükseldi

İsrail'in yardım noktalarına saldırılar düzenlemeye devam ettiğini de açıklayan Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte bu bölgelerdeki saldırılar nedeniyle 10 cansız bedenin hastanelere ulaştığını, 8 sivilin de yaralandığını duyurdu. Açıklamada, "Yardım dağıtım bölgelerinde ölenlerin sayısı 2 bin 494'e, yaralı sayısı ise 18 bin 135'e yükseldi" denildi.

Gazze'de yetersiz beslenmeden kaynaklı can kaybı 422'ye yükseldi

Bakanlığın açıklamasında ayrıca, İsrail'in bölgeye giriş çıkışları kapatarak insani yardım malzemesi ve gıda sevkiyatını engellediği Gazze Şeridi'ndeki yetersiz beslenmeden kaynaklı can kayıplarına da değinildi. Bakanlık, Gazze Şeridi'nde son 24 saat içinde açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle 2 sivilin daha hayatını kaybettiğini bildirdi. Son verilerle birlikte, Gazze'deki yetersiz beslenme kaynaklı toplam can

kaybı 145'i çocuk olmak üzere 422'ye yükseldi.

Açıklamada ayrıca, Birleşmiş Milletler Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması'nın (IPC) Gazze Şeridi'nde kıtlık ilan ettiği 22 Ağustos 2025 tarihinden bu yana 30'u çocuk 144 ölüm kaydedildiği aktarıldı. - GAZZE