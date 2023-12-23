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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıda 18 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıda 18 kişi hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze saldırılarını sürdürürken Nuseyrat Mülteci Kampı'na yönelik saldırıda en az 18 sivil hayatını kaybetti. Ayrıca Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye'deki su arıtma tesisi de hedef alındı.

İsrail\'in Gazze Şeridi\'ndeki saldırıda 18 kişi hayatını kaybetti
23.12.2023 - 10:32,
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İsrail'in Gazze Şeridi'nde bulunan Nuseyrat Mülteci Kampı'na yönelik saldırıda 18 kişi hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze saldırılarını sürdürürken gece saatlerinde Nuseyrat Mülteci Kampı'nı vurdu. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İsrail savaş uçaklarının kampta bulunan bir evi vurduğu ve en az 18 sivil hayatını kaybetti. Çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.

Öte yandan, gece saatlerinde Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye'ye yönelik hava saldırısında bir su arıtma tesisi de hedef alındı. - GAZZE

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıda 18 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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