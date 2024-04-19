İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında can kaybı ve yaralı sayısı artıyor

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda can kaybı 34 bin 12'ye, yaralı sayısı ise 76 bin 833'e yükseldi.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına 196 gündür devam ediyor. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlediği 4 saldırıda 42 kişinin hayatını kaybettiği, 63 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Açıklamada, saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 34 bin 12'ye, yaralı sayısının ise 76 bin 833'e yükseldiği kaydedildi. - GAZZE
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Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde, izinsiz kazı yapıldığı tespit edildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgeye yönlendirilerek 2 kişiyi suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler jandarmaya teslim edildi.
Ankara'da yaşanan olayda, geçimsizlik nedeniyle boşanma kararı alan bir kadın, eski eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Kadının kardeşi, saldırganın planlı bir şekilde hareket ettiğini ve en ağır şekilde cezalandırılmasını istediklerini belirtti.
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