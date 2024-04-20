İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda can kaybı 34 bin 49'a, yaralı sayısı ise 76 bin 901'e yükseldi.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına 197 gündür devam ediyor. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlediği 4 saldırıda 37 kişinin hayatını kaybettiği, 68 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Açıklamada, saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 34 bin 49'a, yaralı sayısının ise 76 bin 901'e yükseldiği kaydedildi. - GAZZE
Son Dakika › 3.Sayfa › İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında can kaybı ve yaralı sayısı artıyor - Son Dakika
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde asırlık ağaca tırmanan yavru kedi, 2 gün boyunca mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda kurtarılan kedi sağlık durumunda herhangi bir problem olmadığı tespit edildi.
Bursa'nın Gemlik ilçesinde etkili yağmur istinat duvarının çökmesine neden oldu. Olayda 2 kişi yaralanırken, uçurumun kenarında kalan otomobiller vinç yardımıyla kurtarıldı. Gemlik Kaymakamı Hasan Göç, olayın ardından gerekli önlemlerin alındığını ve zararın en kısa sürede giderileceğini belirtti.
Diyarbakır'da gasp ve yaralama olaylarına karışan bir gruba yönelik düzenlenen 'balistik' operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin kullandıkları suç aletleri ele geçirildi ve tutuklandılar.
Muğla'nın Ula ilçesinde sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış ve fırtına sonrası evlerin ve araçların yakınından geçen enerji nakil hatları birbirine temas etmesi sonrası şiddetli patlamalar yaşandı. Fırtına nedeniyle elektrik tellerinin birbirine temas etmesi ve yaşanan patlama sonrası ilçede elektrik kesintisi yaşandı.
Bursa'nın Gemlik ilçesinde yağmurun etkisiyle istinat duvarı apartmanın üzerine çöktü. Olayda 2 apartman hasar gördü, 2 kişi yaralandı ve 2 otomobil duvarın altında kaldı. İstinat duvarının çöktüğü alan dron ile görüntülendi. Apartmandakiler tahliye edildi.
Eskişehir'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, hırsızlık suçundan 95 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K.D. isimli şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla tutuklu bulunan Dilan Polat ve eşi Engin Polat, vergi usul kanununa muhalefet suçundan tahliye edildi. Ancak diğer suçlamalar için tutuklulukları devam ediyor. Dilan Polat'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yazdığı mektup ise avukatı tarafından gönderilmemesi gerektiği belirtildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?