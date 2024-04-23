İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında can kaybı ve yaralı sayısı artıyor - Son Dakika
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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında can kaybı ve yaralı sayısı artıyor

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 200 gündür devam eden saldırılarda can kaybı 34 bin 183'e, yaralı sayısı 77 bin 143'e yükseldi. Son 24 saatte düzenlenen 3 saldırıda 32 kişi hayatını kaybetti, 59 kişi yaralandı. İsrail'in saldırıları sonucunda Gazze'de büyük bir yıkım yaşanmış ve 1.3 milyondan fazla sivil yerinden edilmiştir.

23.04.2024 10:19  Güncelleme: 10:21
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne 200 gündür devam eden saldırılarda can kaybı 34 bin 183'e, yaralı sayısı 77 bin 143'e yükseldi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına 200 gündür devam ediyor. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlediği 3 saldırıda 32 kişinin hayatını kaybettiği, 59 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Açıklamada, saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 34 bin 183'e, yaralı sayısının ise 77 bin 143'e yükseldiği belirtildi.

Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'in güneyindeki Aksa Tufanı Operasyonu sonrası İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik saldırılarını başlamıştı. Gazze Şeridi'nde büyük yıkıma neden olan İsrail, evleri, okulları, hastaneleri bombalayarak nüfusun büyük çoğunluğunu yerinden etmiş, 1.3 milyondan fazla sivilin Gazze'nin en güneyindeki Refah kentine kaçmasına neden olmuştu. - GAZZE

Kaynak: İHA

İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, Uluslararası İlişkiler, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında can kaybı ve yaralı sayısı artıyor - Son Dakika

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