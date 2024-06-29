İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında can kaybı 37 bin 834'e yükseldi - Son Dakika
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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında can kaybı 37 bin 834'e yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda can kaybı 37 bin 834'e yükseldi. Son 24 saatte gerçekleşen saldırılarda 40 kişi hayatını kaybetti, 224 kişi yaralandı. İsrail'in Gazze Şehri'ndeki Şucaiyye Mahallesine düzenlediği kara saldırısı 60 bin kişinin yerinden edilmesine neden oldu. El-Mevasi bölgesindeki askeri operasyonlar ise 5 bin kişinin yerinden edilmesine ve çok sayıda can kaybına yol açtı.

29.06.2024 12:35
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda can kaybı 37 bin 834'e yükseldi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına 267 gündür devam ediyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki sivillere son 24 saatte 3 saldırı gerçekleştirdiği, 40 kişinin hayatını kaybettiği, 224 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 37 bin 834'e, yaralananların sayısının ise 86 bin 858'e yükseldiği kaydedildi.

" Şucaiyye'de 60 bin kişi yerinden edildi"

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, İsrail'in Gazze Şehri'ndeki Şucaiyye Mahallesine düzenlediği yeni kara saldırısının en az 60 bi" kişinin yerinden edilmesine yol açtığını, İsrail'in Gazze'nin güneyindeki el-Mevasi bölgesindeki askeri operasyonlarının ise 5 bin kişinin yerinden edilmesine ve çok sayıda can kaybına neden olduğunu ifade etti. - GAZZE

Kaynak: İHA

Şucaiyye, İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, Uluslararası İlişkiler, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında can kaybı 37 bin 834'e yükseldi - Son Dakika

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