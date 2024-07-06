İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında can kaybı 38 bin 98'e yükseldi

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İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda can kaybı 38 bin 98'e yükseldi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına 274 gündür devam ediyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki sivillere son 24 saatte 3 saldırı gerçekleştirdiği, 29 kişinin hayatını kaybettiği, 100 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 38 bin 98'e, yaralananların sayısının ise 87 bin 705'e yükseldiği kaydedildi. - GAZZE