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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 23 bin 84'e yükseldi - Son Dakika
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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 23 bin 84'e yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik bombardımanı 94'üncü gününde de devam ediyor. Son 24 saatte 249 Filistinlinin hayatını kaybettiği ve 510 Filistinlinin yaralandığı açıklandı. İsrail'in saldırıların başladığı tarihten bu yana yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 23 bin 84'e, yaralı sayısının ise 58 bin 926'ya yükseldiği belirtildi.

İsrail\'in Gazze Şeridi\'ndeki saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 23 bin 84\'e yükseldi
08.01.2024 - 15:27,
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 23 bin 84'e yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik bombardımanı 94'üncü gününde de sürüyor. İsrail ordusunun karadan, havadan ve denizden ablukaya aldığı bölgeden dumanlar yükselmeye devam ederken, can kaybı da her geçen saat artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, son 24 saatte 249 Filistinlinin hayatını kaybettiğini ve 510 Filistinlinin yaralandığını açıkladı.

Kudra ayrıca, İsrail'in saldırıların başladığı 7 Ekim tarihinden bu yana yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısının 23 bin 84'e, yaralı sayısının ise 58 bin 926'ya yükseldiğini aktardı. - GAZZE

Kaynak: İHA
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İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 23 bin 84'e yükseldi - Son Dakika


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