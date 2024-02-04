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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 27 bin 365'e yükseldi - Son Dakika
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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 27 bin 365'e yükseldi

İsrail\'in Gazze Şeridi\'ndeki saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 27 bin 365\'e yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırılar 121 gündür aralıksız devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 27 bin 365'e, yaralananların sayısı ise 66 bin 630'a yükseldi. Son 24 saatte ise İsrail güçlerinin düzenlediği saldırılarda 127 Filistinli hayatını kaybetti, 178 Filistinli ise yaralandı.

04.02.2024 13:10
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İsrail'in Gazze Şeridi'nde 121 gündür devam eden saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 27 bin 365'e, yaralananların sayısı ise 66 bin 630'a yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırılar 121 gündür aralıksız devam ediyor. Bölgedeki sivillere yönelik sürdürülen saldırılar nedeniyle can kaybı da artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, geçtiğimiz yıl 7 Ekim'de başlayan saldırılarda şimdiye kadar hayatını kaybedenlerin sayısının 27 bin 365'e, yaralananların sayısının ise 66 bin 630'a yükseldiği duyuruldu. Açıklamada ayrıca İsrail güçlerinin son 24 saatte düzenlediği saldırılar nedeniyle 127 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 178 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi. - GAZZE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 27 bin 365'e yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 27 bin 365'e yükseldi - Son Dakika
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