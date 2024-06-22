İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 37 bin 551'e yükseldi

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İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 37 bin 551'e yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarını 260 gündür sürdürüyor. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saat Gazze Şeridi'ndeki sivillere 3 saldırı gerçekleştirdiği, 101 kişinin hayatını kaybettiği, 169 kişinin de yaralandığı bildirildi. Gazze'ye saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 37 bin 551'e, yaralananların sayısının ise 85 bin 911'e yükseldiği aktarıldı. - GAZZE