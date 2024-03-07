İsrail\'in Gazze Şeridi\'ndeki saldırılarında ölü sayısı 30 bin 800\'e yükseldi

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 30 bin 800'e, yaralananların sayısı ise 72 bin 298'e yükseldi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 153 gündür sürüyor. Bölgede günden güne şiddetlenen ve sivilleri hedef alan İsrail bombardımanı nedeniyle yerlerinden edilen Filistinliler, açlık ve susuzlukla mücadele ederek hayatta kalmaya çalışıyor. Üstlerine yağan bombalar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise yükselmeye devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte gerçekleşen saldırılarda 83 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 142 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.
Açıklamada ayrıca, saldırıların başladığı 7 Ekim tarihinden bu yana yaşamını yitirenlerin sayısının 30 bin 800'e, yaralananların sayısının ise 72 bin 298'e yükseldiği aktarıldı. - GAZZE
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde Kasım 2022'de o dönemde Batman İl Emniyet Müdürlüğünde görev yaparken izinli olarak geldiği Orhangazi'de zanlı Orhan Öztürk tarafından minibüsle ezilerek ağır yaralanan Başkomiser Erdem Sevinç'in Bursa 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki davası devam etti. Davada tutuklu zanlı Orhan Öztürk'ün tutukluluk halinin devamına karar verildi.
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Küçükçekmece'de bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucunda binanın çatısında hasar meydana geldi.
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Antalya'da özel bir yurtta görev yapan eğitmenin, 10 erkek öğrenciye cinsel taciz ve istismarda bulunduğu iddia edildi. Eğitmen hakkında 94 yıl hapis istemiyle dava açılırken sosyal medyada paylaşılan görüntüde bir yurt yetkilisinin çocukların aileleriyle yaptığı görüşmede "Ortaokul öğrencileri bazen bir kadından daha cazip gelir insana..." ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.
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