İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında ölü sayısı 30 bin 800'e yükseldi - Son Dakika
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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında ölü sayısı 30 bin 800'e yükseldi

İsrail\'in Gazze Şeridi\'ndeki saldırılarında ölü sayısı 30 bin 800\'e yükseldi

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırıları sonucunda Gazze Şeridi'nde hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 30 bin 800'e, yaralananların sayısı ise 72 bin 298'e yükseldi. Saldırılar nedeniyle yerlerinden edilen Filistinliler, açlık ve susuzlukla mücadele ederek hayatta kalmaya çalışıyor. Son 24 saatte gerçekleşen saldırılarda ise 83 Filistinli hayatını kaybetti, 142 Filistinli ise yaralandı.

07.03.2024 13:05
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İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 30 bin 800'e, yaralananların sayısı ise 72 bin 298'e yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 153 gündür sürüyor. Bölgede günden güne şiddetlenen ve sivilleri hedef alan İsrail bombardımanı nedeniyle yerlerinden edilen Filistinliler, açlık ve susuzlukla mücadele ederek hayatta kalmaya çalışıyor. Üstlerine yağan bombalar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise yükselmeye devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte gerçekleşen saldırılarda 83 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 142 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, saldırıların başladığı 7 Ekim tarihinden bu yana yaşamını yitirenlerin sayısının 30 bin 800'e, yaralananların sayısının ise 72 bin 298'e yükseldiği aktarıldı. - GAZZE

Kaynak: İHA

Filistin, İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, Uluslararası İlişkiler, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında ölü sayısı 30 bin 800'e yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında ölü sayısı 30 bin 800'e yükseldi - Son Dakika
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