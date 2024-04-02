İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında ölü sayısı 32 bin 916'ya yükseldi

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 32 bin 916'ya, yaralananların sayısı ise 75 bin 494'e yükseldi.

İsrail güçleri Gazze Şeridi'ne yönelik bombardımanına 179 gündür devam ediyor. Sivillerin sığındığı yerleşim yerlerine savaş uçaklarıyla her gün saldırı düzenleyen İsrail ordusu, ibadethaneleri ve hastaneleri de vuruyor. Tüm tepkilere rağmen savaş suçu işlemeye devam eden İsrail güçlerinin saldırıları nedeniyle bölgede can kaybı günden güne artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte düzenlenen saldırılarda 71 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 102 Filistinlinin de yaralandığı aktarıldı. Açıklamada ayrıca, bölgedeki bombardımanın başladığı 7 Ekim tarihinden bu yana yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısının 32 bin 916'ya, yaralananların sayısının ise 75 bin 494'e yükseldiği belirtildi.

İsrail, camiyi hedef aldı: 4 ölü

İsrail güçlerinin dün gece Gazze Şeridi'nin merkezindeki Deir el-Balah kentinin güneyindeki El-Bashir Camii'ne düzenlediği saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybetti. El-Hakar bölgesinde bulunan cami saldırısında yaralanan 17 Filistinli El Aksa Şehitleri Hastanesi'ne kaldırıldı. Saldırı nedeniyle caminin çevresinde bulunan çok sayıda ev de hasar gördü. - GAZZE ŞERİDİ