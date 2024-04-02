İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında ölü sayısı 32 bin 916'ya yükseldi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 32 bin 916'ya, yaralananların sayısı ise 75 bin 494'e yükseldi.
İsrail güçleri Gazze Şeridi'ne yönelik bombardımanına 179 gündür devam ediyor. Sivillerin sığındığı yerleşim yerlerine savaş uçaklarıyla her gün saldırı düzenleyen İsrail ordusu, ibadethaneleri ve hastaneleri de vuruyor. Tüm tepkilere rağmen savaş suçu işlemeye devam eden İsrail güçlerinin saldırıları nedeniyle bölgede can kaybı günden güne artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte düzenlenen saldırılarda 71 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 102 Filistinlinin de yaralandığı aktarıldı. Açıklamada ayrıca, bölgedeki bombardımanın başladığı 7 Ekim tarihinden bu yana yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısının 32 bin 916'ya, yaralananların sayısının ise 75 bin 494'e yükseldiği belirtildi.
İsrail, camiyi hedef aldı: 4 ölü
İsrail güçlerinin dün gece Gazze Şeridi'nin merkezindeki Deir el-Balah kentinin güneyindeki El-Bashir Camii'ne düzenlediği saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybetti. El-Hakar bölgesinde bulunan cami saldırısında yaralanan 17 Filistinli El Aksa Şehitleri Hastanesi'ne kaldırıldı. Saldırı nedeniyle caminin çevresinde bulunan çok sayıda ev de hasar gördü. - GAZZE ŞERİDİ
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Kastamonu'nun Araç ilçesinde define bulmak amacıyla kaçak kazı yapan 3 şahıs, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Şahısların üzerinde yapılan aramada çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler adli makamlara sevk edildi.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda, aranan şahıslar listesinde yer alan M.Y.T. isimli şahıs yakalandı. M.Y.T., silahlı tehdit, kasten yaralama, uyuşturucu madde bulundurma, hırsızlık gibi suçlardan toplamda 23 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Yakalanan şahıs tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.
Isparta'nın Eğirdir ilçesine bağlı Kovada Gölü'nde gerçekleştirilen denetimde, kaçak avcılıkta kullanılan bin 200 metre uzatma ağı ele geçirildi. Ele geçirilen ağa el konularak, av aracına yakalanan su ürünleri canlı olarak göle iade edildi.
Erzurum-Pasinler karayolunda meydana gelen trafik kazasında 25 LR 618 plakalı resmi araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun orta kısmındaki refüje uçtu. Kazada bir kişi yaralandı ve Şehir Hastanesine sevk edildi.
Ataşehir Ferhat Paşa Mahallesi'nde bulunan bir metal üretimi işyerinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Olayda ölen veya yaralanan olmazken işyerindeki bazı iş makineleri kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Konya'nın Akşehir ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden biri tutuklandı. İstasyon Mahallesinde yapılan operasyonda 120 içimlik sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 6 kişi daha gözaltına alındı. Serbest bırakılan diğer şüphelilerin işlemleri tamamlandıktan sonra H.K. tutuklandı.
Ankara'nın Elmadağ ilçesinde seyir halindeki bir otomobil, geçmeye çalıştığı araca çarparak kaza yaptı. Kazada 3 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumları iyi.
Adıyaman'da İl Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 26 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden C.N. tutuklanırken, F.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Diyarbakır'da son bir ayda gerçekleştirilen 67 ayrı kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 84 şüpheliden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlarda çok sayıda kaçak sigara, telefon ve tarihi sikke ele geçirildi.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu ölü sayısı 3'e yükseldi. Kazada, Ali Karakurd (2) ve Mahmut Sümer (42) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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