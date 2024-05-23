İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında ölü sayısı 35 bin 800'e yükseldi - Son Dakika
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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında ölü sayısı 35 bin 800'e yükseldi

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana devam eden yoğun saldırıları sonucunda Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 35 bin 800'e yükseldi. Son 24 saat içinde gerçekleşen saldırılarda 91 kişi hayatını kaybederken, 21 kişi yaralandı. Saldırıların başladığı tarihten bu yana toplamda 80 bin 11 kişi yaralanırken, hala enkaz altında ve yol kenarlarında cansız bedenler bulunuyor ve cenazelere ulaşmakta güçlük yaşanıyor.

23.05.2024 16:38
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İsrail'in 7 Ekim'den bu yana yoğun saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 35 bin 800'e yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki bombardımanı 230'uncu günde devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte sivillere 9 saldırı gerçekleştirdiği, 91 kişinin hayatını kaybettiği, 21 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana toplam can kaybının 35 bin 800'e, yaralananların sayısının 80 bin 11'e yükseldiği aktarıldı. Ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında cansız bedenlerin bulunduğu, ambulansların ve sivil savunma görevlilerinin İsrail'in engeli nedeniyle cenazelere ulaşamadığı vurgulandı. - GAZZE

Kaynak: İHA

İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, Uluslararası İlişkiler, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında ölü sayısı 35 bin 800'e yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında ölü sayısı 35 bin 800'e yükseldi - Son Dakika
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