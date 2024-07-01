İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında ölü sayısı 37 bin 900'e yükseldi - Son Dakika
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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında ölü sayısı 37 bin 900'e yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 269 gündür devam ediyor. Son 24 saatte gerçekleştirilen 2 saldırıda 23 Filistinli hayatını kaybetti, 91 Filistinli ise yaralandı. Toplamda ise hayatını kaybedenlerin sayısı 37 bin 900'e, yaralıların sayısı ise 87 bin 60'a yükseldi.

01.07.2024 13:38
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 37 bin 900'e, yaralıların sayısı ise 87 bin 60'a yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarını 269 gündür sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte gerçekleştirilen 2 saldırıda 23 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 91 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin toplam sayısının 37 bin 900'e, yaralıların sayısının da 87 bin 60'a yükseldiği kaydedildi. - GAZZE

Kaynak: İHA

Filistin, İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında ölü sayısı 37 bin 900'e yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında ölü sayısı 37 bin 900'e yükseldi - Son Dakika
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