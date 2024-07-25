İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında ölü sayısı 39 bin 175'e yükseldi

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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 39 bin 175'e, yaralıların sayısı ise 90 bin 403'e yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına 293 gündür devam ediyor. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne son 24 saatte 3 saldırı gerçekleştirildiği, 30 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 146 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 39 bin 175'e, yaralıların sayısının ise 90 bin 403'e yükseldiği kaydedildi. - GAZZE