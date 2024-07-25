İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında ölü sayısı 39 bin 175'e yükseldi - Son Dakika
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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında ölü sayısı 39 bin 175'e yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ediyor. Son 24 saatte gerçekleşen 3 saldırıda 30 Filistinli hayatını kaybetti, 146 Filistinli ise yaralandı. Bu saldırılarla birlikte ölü sayısı 39 bin 175'e, yaralı sayısı ise 90 bin 403'e yükseldi.

25.07.2024 14:07
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 39 bin 175'e, yaralıların sayısı ise 90 bin 403'e yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına 293 gündür devam ediyor. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne son 24 saatte 3 saldırı gerçekleştirildiği, 30 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 146 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 39 bin 175'e, yaralıların sayısının ise 90 bin 403'e yükseldiği kaydedildi. - GAZZE

Kaynak: İHA

Filistin, İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında ölü sayısı 39 bin 175'e yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında ölü sayısı 39 bin 175'e yükseldi - Son Dakika
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