İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında ölü sayısı 39 bin 790'a yükseldi

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İsrail'in 7 Ekim'den bu yana yoğun saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 39 bin 790'a yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi'nde 309 gündür katliamlarına devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in son 48 saatte gerçekleştirdiği 6 saldırıda

91 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 280 Filistinlinin de yaralandığı bildirildi. Saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana toplam can kaybının 39 bin 790'a, yaralı sayısının ise 92 bin 2'ye yükseldiği ifade edildi.

Öte yandan İsrail'in sabah namazı sırasında Gazze şehrindeki El-Tabin Okulu'na gerçekleştirdiği saldırıda 100'den fazla Filistinli yaşamını yitirdi, onlarca kişi de yaralandı. - GAZZE