İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında ölü sayısı 39 bin 965'e yükseldi - Son Dakika
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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında ölü sayısı 39 bin 965'e yükseldi

İsrail\'in Gazze Şeridi\'ndeki saldırılarında ölü sayısı 39 bin 965\'e yükseldi

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana yoğun saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 39 bin 965'e yükseldi. İsrail'in son 24 saatte gerçekleştirdiği 2 saldırıda 36 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 54 Filistinlinin de yaralandığı bildirildi. Siyonizm karşıtı örgüt Jewish Voice for Peace (Barış için Yahudi Sesi), İsrail'in Gazze'ye attığı 70 binden fazla bombanın haritasını çıkardı.

14.08.2024 13:09
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İsrail'in 7 Ekim'den bu yana yoğun saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 39 bin 965'e yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi'nde 313 gündür katliamlarına devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in son 24 saatte gerçekleştirdiği 2 saldırıda 36 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 54 Filistinlinin de yaralandığı bildirildi. Saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana toplam can kaybının 39 bin 965'e, yaralı sayısının ise 92 bin 294'e yükseldiği ifade edildi.

"İsrail ordusu Gazze'nin her santimetresini ABD yapımı bombalarla vurdu"

Siyonizm karşıtı örgüt Jewish Voice for Peace (Barış için Yahudi Sesi), BM uydu verilerini kullanarak İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne attığı 70 binden fazla bombanın haritasını çıkardı. Yapılan paylaşımda, "İsrail ordusu Gazze'nin neredeyse her santimetresini ABD yapımı bombalarla vurdu. İsrail güçleri son 10 ayda Gazze'ye 70 binden fazla bomba attı. Gazze'de İsrail bombardımanının dokunmadığı yer neredeyse kalmadı. Bu harita, İsrail'in Gazze'deki yıkımının büyük boyutunu ortaya koyuyor. Her kırmızı nokta, İsrail kuvvetlerinin 7 Ekim 2023-6 Temmuz 2024 arasında bombaladığı bir binayı gösteriyor. Geçtiğimiz 10 ayda İsrail ordusunun okullar, mülteci kampları, hastaneler, camiler, kiliseler ve belirlenmiş insani yardım bölgeleri dahil olmak üzere Gazze'deki tüm yaşamı kasıtlı olarak hedef aldığına tanık olduk" denildi.

Paylaşımda ayrıca, "İsrail ordusu, ABD'nin iş birlikçisi olarak siyonizmin hedefini gerçekleştiriyor: Filistinlilerin topraklarından tamamen ve topyekun etnik temizliği. ABD, İsrail hükümetinin soykırım yapmasına izin vermekle kalmıyor, buna aktif olarak da yardımcı oluyor. Silah ambargosunun zamanı çoktan geçti. ABD'nin İsrail devletinin Filistinlilere uyguladığı baskıyı finanse etmesinin, silah tedarikinin ve desteğin tamamen sona ermesini talep ediyoruz" ifadeleri kullanıldı. - GAZZE

Kaynak: İHA

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