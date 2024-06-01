İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında son 24 saatte 95 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında son 24 saatte 95 kişi hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği saldırılarda son 24 saatte 95 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 36 bin 379'a yükseldi. İsrail askerlerinin son saldırılarında 350 kişi de yaralandı. Saldırıların başladığı tarihten bu yana toplam can kaybı 36 bin 379'a, yaralananların sayısı ise 82 bin 407'ye yükseldi.

01.06.2024 13:09
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği saldırılarda son 24 saatte 95 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 36 bin 379'a yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları 239. günde devam ederken, can kaybı giderek artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre İsrail askerlerinin son 24 saatte sivillere 5 saldırı gerçekleştirdi, 95 kişi hayatını kaybederken, 350 kişi de yaralandı. Saldırıların başladığı 7 Ekimden bu yana toplam can kaybı 36 bin 379'a, yaralananların sayısı ise 82 bin 407'ye yükseldi. - GAZZE

Kaynak: İHA

İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, Uluslararası İlişkiler, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında son 24 saatte 95 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında son 24 saatte 95 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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