İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda 2 gazeteci hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda 2 gazeteci hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken, Al Jazeera Arapça muhabiri İsmail el-Ghoul ve kameraman Rami el-Rifi hayatını kaybetti. Gazeteciler, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin ailesine ait olan yıkılmış bir evden haber yaparken vuruldu.

31.07.2024 18:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda Al Jazeera Arapça muhabiri İsmail el-Ghoul ve Kameraman Rami el-Rifi hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 299 gündür devam ederken, saldırılarda 2 gazeteci daha hayatını kaybetti. Al Jazeera Arapça muhabiri İsmail el-Ghoul ve kameraman Rami el-Rifi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda hayatını kaybetti.

Filistin basınında yer alan haberlerde, gazetecilerin Gazze'de Şati Mülteci Kampı'nda Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin ailesine ait olan yıkılmış bir evden haber yapmalarının ardından bindikleri aracın vurulması sonucu hayatlarını kaybettikleri aktarıldı.

İsrail ordusu, söz konusu saldırıya ilişkin henüz açıklama yapmadı. - GAZZE

Kaynak: İHA

İsmail Haniye, İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, Uluslararası İlişkiler, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda 2 gazeteci hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:39 Meclis, Filistin için toplanıyor Numan Kurtulmuş, TBMM’yi olağanüstü toplantıya çağırdı Meclis, Filistin için toplanıyor! Numan Kurtulmuş, TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı
18:22 İran basınından dikkat çeken iddia: Hamas yeni lideri Halid Meşal oldu İran basınından dikkat çeken iddia: Hamas yeni lideri Halid Meşal oldu
15:36 Haniye ile birlikte çekildiği fotoğrafı paylaşan Demirtaş: Korkakça katledilmesini lanetliyorum Haniye ile birlikte çekildiği fotoğrafı paylaşan Demirtaş: Korkakça katledilmesini lanetliyorum
15:24 İran’da İsmail Haniye’ye suikast sonrası intikam bayrağı göndere çekildi İran'da İsmail Haniye'ye suikast sonrası intikam bayrağı göndere çekildi
14:55 DEM Partili Oduncu’dan skandal hareket Batman Valiliği’nin duvarına Kürtçe yazılar yazdı DEM Partili Oduncu'dan skandal hareket! Batman Valiliği'nin duvarına Kürtçe yazılar yazdı
17:58 Hamas lideri İsmail Haniye’nin gelininden duygusal veda: Ey cennet halkı onu aranıza alın Hamas lideri İsmail Haniye'nin gelininden duygusal veda: Ey cennet halkı onu aranıza alın
17:30 Piyasası değeri dudak uçuklatıyor Fenerbahçe, Guido Rodriguez’e resmi teklif yaptı Piyasası değeri dudak uçuklatıyor! Fenerbahçe, Guido Rodriguez'e resmi teklif yaptı
16:14 Zonguldak’ta düğün hazırlığı yapan uzman çavuş kendini ağır yaraladı Zonguldak'ta düğün hazırlığı yapan uzman çavuş kendini ağır yaraladı
16:11 O kaçtı, polis kovaladı Vatandaşın ufak hamlesi şüpheliyi tepetaklak etti O kaçtı, polis kovaladı! Vatandaşın ufak hamlesi şüpheliyi tepetaklak etti
15:52 Erdoğan “Önce bizden özür dilemesi lazım“ demişti Tarih netleşti, Filistin Devlet Başkanı Abbas, Türkiye’ye geliyor Erdoğan "Önce bizden özür dilemesi lazım" demişti! Tarih netleşti, Filistin Devlet Başkanı Abbas, Türkiye'ye geliyor
15:16 SGK borcuna tepki gösteren Yavaş’a AK Parti’den yalanlama SGK borcuna tepki gösteren Yavaş'a AK Parti'den yalanlama
14:18 Baskın haberini alan uyanık esnafın kepenge astığı yazı ’’Pes’’ dedirtti Baskın haberini alan uyanık esnafın kepenge astığı yazı ''Pes'' dedirtti
14:05 ABD’den Haniye’nin öldürülmesine yönelik ilk açıklama: Suikastta dahlimiz yok ABD'den Haniye'nin öldürülmesine yönelik ilk açıklama: Suikastta dahlimiz yok
14:01 Eleştiri yağmuruna tutuldu Saint-Maximin’in o fotoğrafı akıllara tek bir ismi getirdi Eleştiri yağmuruna tutuldu! Saint-Maximin'in o fotoğrafı akıllara tek bir ismi getirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2024 19:32:06. #1.11#
SON DAKİKA: İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda 2 gazeteci hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement