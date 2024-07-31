İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda 2 gazeteci hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda Al Jazeera Arapça muhabiri İsmail el-Ghoul ve Kameraman Rami el-Rifi hayatını kaybetti.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 299 gündür devam ederken, saldırılarda 2 gazeteci daha hayatını kaybetti. Al Jazeera Arapça muhabiri İsmail el-Ghoul ve kameraman Rami el-Rifi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda hayatını kaybetti.
Filistin basınında yer alan haberlerde, gazetecilerin Gazze'de Şati Mülteci Kampı'nda Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin ailesine ait olan yıkılmış bir evden haber yapmalarının ardından bindikleri aracın vurulması sonucu hayatlarını kaybettikleri aktarıldı.
İsrail ordusu, söz konusu saldırıya ilişkin henüz açıklama yapmadı. - GAZZE
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