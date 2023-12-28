 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 50 Filistinli hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 50 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırılarda Beyt Lahya, Maghazi Mülteci Kampı ve Han Yunus kentinde 50 Filistinli hayatını kaybetti. Saldırılar devam ederken, 21 bin 110 Filistinli hayatını kaybetti. Ayrıca, İsrail askerlerinin Batı Şeria'da düzenlediği baskında bir Filistinli hayatını kaybetti, 15 Filistinli ise yaralandı. Lübnan sınırında yapılan saldırılarda ise 2 Avustralya vatandaşı öldü.

İsrail\'in Gazze\'ye düzenlediği saldırılarda 50 Filistinli hayatını kaybetti
28.12.2023 - 13:31,
Abone Ol

İsrail ordusunun bu sabah Gazze Şeridi'nin merkezindeki Beyt Lahya ve Maghazi Mülteci Kampı ile güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği saldırılarda 50 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim'de başlattığı saldırılar 83 gündür devam ediyor. İsrail ordusu, bölgenin kuzeyinden güneyine tüm noktalara bomba yağdırırken, çoğu çocuk ve kadın 21 bin 110 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail güçleri, dünyanın gözü önünde düzenlediği saldırılarına bu sabah yenilerini ekledi. Gazze Şeridi'nin merkezindeki Beyt Lahya ve Deir El Balah kentindeki Maghazi Mülteci Kampı ile güneyindeki Han Yunus kentine hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda 50 Filistinli hayatını kaybederken, Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, saldırılar sonucu çok sayıda yaralı olduğunu belirterek can kaybının artabileceğini söyledi.

İsrail, Batı Şeria'daki baskınlarını sürdürüyor

İsrail askerlerinin Batı Şeria bölgesindeki Ramallah şehrine baskın düzenledi. Baskında İsrail güçleri tarafından vurularak ağır yaralanan bir Filistinli hayatını kaybetti, 15 Filistinli ise yaralandı.

İsrail'in Lübnan saldırılarında 2 Avustralya vatandaşı hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Lübnan sınırında Hizbullah noktalarına düzenlediği saldırılarda 2 Avustralya vatandaşı hayatını kaybetti. Saldırılarda ölen Avustralyalılardan birinin Hizbullah ile bağlantısı olduğu öğrenildi. - GAZZE

Kaynak: İHA
YORUMLAR

İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 50 Filistinli hayatını kaybetti - Son Dakika


13:49
Muğla açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi Muğla açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
13:38
12 askerimizi şehit olduğu saldırıyla ilgili MSB'den açıklama: Yaralı komutanımız çatışmaya devam etti 12 askerimizi şehit olduğu saldırıyla ilgili MSB'den açıklama: Yaralı komutanımız çatışmaya devam etti
13:04
Müstehcen içerikli parti düzenleyen 'Fergio House' hesabına operasyon! 19 kişi gözaltında Müstehcen içerikli parti düzenleyen "Fergio House" hesabına operasyon! 19 kişi gözaltında
12:40
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Netanyahu'ya sert tepki: Nefretle anılacak AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Netanyahu'ya sert tepki: Nefretle anılacak
12:39
Malatya'da 4.6 büyüklüğünde deprem Malatya'da 4.6 büyüklüğünde deprem
12:32
Akaryakıta ÖTV zammı geliyor! Benzin 38 lirayı, motorin 40 lirayı aşacak Akaryakıta ÖTV zammı geliyor! Benzin 38 lirayı, motorin 40 lirayı aşacak
12:31
Pladis Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, dolandırılan ünlülere tepki gösterdi Pladis Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, dolandırılan ünlülere tepki gösterdi
12:19
Fatih Terim ilk transferini Süper Lig'den yapıyor Fatih Terim ilk transferini Süper Lig'den yapıyor

Son Dakika
13:49 Muğla açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
13:38 12 askerimizi şehit olduğu saldırıyla ilgili MSB'den açıklama: Yaralı komutanımız çatışmaya devam etti
13:04 Müstehcen içerikli parti düzenleyen "Fergio House" hesabına operasyon! 19 kişi gözaltında
12:39 Malatya'da 4.6 büyüklüğünde deprem
12:40 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Netanyahu'ya sert tepki: Nefretle anılacak
12:32 Akaryakıta ÖTV zammı geliyor! Benzin 38 lirayı, motorin 40 lirayı aşacak
12:31 Pladis Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, dolandırılan ünlülere tepki gösterdi
12:19 Fatih Terim ilk transferini Süper Lig'den yapıyor
11:53 CHP'de İzmir, Artvin, Çanakkale ve Tekirdağ için aday anlaşmazlığı var
11:42 Aboubakar Beşiktaş'tan ayrılmak istiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2023 13:58:08. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 50 Filistinli hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement