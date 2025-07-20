İsrail'in Gazze'ye Saldırıları: 58 Bin Can Kaybı - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'ye Saldırıları: 58 Bin Can Kaybı

20.07.2025 16:08
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İsrail'in Gazze'deki saldırıları 58 bin 895 kişinin ölümüne sebep oldu, 73 kişi insani yardımda vuruldu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısı 58 bin 895'e yükseldi. Son 24 içinde insani yardım dağıtımı için toplanan Filistinlilerin üzerine ateş açılması sonucunda ise 73 kişi öldü, 150'den fazla kişi de yaralandı.

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki acımasız saldırılarını sürdürürken Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından bilançoya ilişkin yeni sayılar paylaşıldı. Bakanlığın açıklamasında, İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 58 bin 895'e, yaralıların ise 140 bin 980'e yükseldiği belirtildi. İsrail'in ateşkesi tek taraflı ihlal ettiği 18 Mart 2025 tarihinden bu yana ise 8 bin 66 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 28 bin 939'unun ise yaralandığı aktarıldı.

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Sağlık Bakanlığı'nın açıklamada ayrıca, son 24 saat içinde sözde Gazze İnsani Yardım Vakfı (GHF) tarafından yürütülen insani yardım dağıtımları sırasında üzerlerine ateş açılması sonucu 67'si Sudaniye bölgesinde olmak üzere 73 kişinin hayatını kaybettiği, 150'den fazla kişinin ise yaralandığı belirtildi. Saldırıda hayatını kaybedenler ve yaralananlar hastanelere sevk edilirken, ölü ve yaralı sayısının artabileceğini aktarıldı.

Levy: "Bu savaşın amacı bir suç teşkil ediyor"

İsrailli siyasi analist Gideon Levy ise İsrail hükümetini Gazze'de soykırım işlemekle suçladığı açıklamasında, "Birileri bunu tasarladı, artılar ve eksiler tartışıldı, alternatifler önerildi, seçenekler sunuldu ve bunların hepsi klimalı konferans salonlarında tutanaklar tutularak kararlar alındı. Gazze'deki intikam savaşının başlamasından bu yana ilk kez İsrail'in çok geniş kapsamlı bir planı olduğu anlaşılıyor. Bu artık devam eden sıradan bir savaş değil. Artık kimse İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu amaçsız bir savaş yürütmekle suçlayamaz. Bu savaşın bir amacı var ve bu amaç suç teşkil ediyor. Artık kimse ordu komutanlarına askerlerinin sebepsiz yere öldüğünü söyleyemez: Onlar bir etnik temizlik savaşında ölüyorlar" dedi. - GAZZE

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, 3-sayfa, İsrail, Dünya, gazze, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İsrail'in Gazze'ye Saldırıları: 58 Bin Can Kaybı - Son Dakika

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