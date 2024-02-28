İsrail\'in Gazze\'ye saldırıları devam ediyor: Ölü sayısı 29 bin 954\'e yükseldi

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İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 29 bin 954'e, yaralı sayısı ise 70 bin 325'e yükseldi. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, "Filistin halkına kasıtlı olarak aç bırakılmak suretiyle yapılanlar tahammül edilemeyecek gerçek bir felakettir" dedi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde 145 gündür yerleşim bölgelerine, hastanelere, mülteci kamplarına ayrım gözetmeksizin düzenlediği saldırılarda can kaybı artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre son 24 saatte İsrail tarafından düzenlenen 8 saldırıda 76 kişi hayatını kaybetti, 110 kişi de yaralandı. Açıklamada, Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 29 bin 954'e, yaralı sayısının ise 70 bin 325'e yükseldiği belirtildi. Çok sayıda kişinin enkaz altında olduğu ve arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü ifade edilen açıklamada, ambulans ve sivil savunma ekiplerinin olay yerine ulaşmakta zorluk yaşadığı kaydedildi.

Katar'dan ateşkes açıklaması

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari ise, düzenlediği günlük basın açıklamasında, "Filistin halkına kasıtlı olarak aç bırakılmak suretiyle yapılanlar tahammül edilemeyecek gerçek bir felakettir. Uluslararası toplum bu konuya açıkça karşı durmalıdır" dedi.

Televizyonlardaki görüntülerin Gazze'nin kuzeyindeki insani sıkıntı ve dehşet verici durumu yansıttığını sözlerine ekleyen El-Ensari, 300 binden fazla kişinin gıda, ilaç, su, elektrik ve her türlü insani yaşamdan mahrum bir şekilde yaşadığını sözlerine ekledi. 2.5 milyon insanın sağlık ve acil durum hizmetlerinden tamamen yoksun bir şekilde yaşadığını kaydeden Katarlı Sözcü, 1 milyondan fazla kişinin de Gazze Şeridi'nin güneyinde çadırlarda yaşadığını vurguladı. Uluslararası toplumun uluslararası hukukun ihlal edilmesine ciddi bir şekilde karşı durması ve açıkça ele alması gerektiğini kaydeden El-Ensari, uluslararası toplumun yardımların tam ve şartsız yapılması noktasında gerçek bir baskı oluşturmadığını vurguladı.

Devam eden arabuluculuk çabalarına da değinen Katarlı Sözcü, Katar'ın Ramazan ayından önce çatışmaların durmasına yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü ve anlaşmaya varılması için baskının devam ettiğini teyit etti. El-Ensari, Ramazan ayından önce bir anlaşmaya varılması noktasında umutlu olduğunu sözlerine ekledi. - GAZZE