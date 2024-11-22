İsrail'in Gazze'ye Saldırısı: 4 Ölü

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki El Mevasi bölgesi ve Deyr El Balah şehrine düzenlediği saldırılarda en az 4 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde bir kez daha sivilleri hedef aldı. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, El Mevasi bölgesinde bulunan yerinden edilmiş sivillerin barındığı bir çadıra yönelik saldırıda en az 2 kişi hayatını kaybetti. Gazze'nin merkezinde bulunan Deyr El Balah şehrindeki bir eve düzenlenen hava saldırısında da en az 2 kişinin öldüğü açıklandı. Her iki saldırıda da çok sayıda kişinin yaralandığı kaydedildi.

Lübnan'dan İsrail'e 5 roket fırlatıldı

Öte yandan, İsrail'in Orta Doğu'daki katliamlarına, Lübnan topraklarından bir misilleme daha geldi. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'dan 5 roket fırlatıldığı belirtilerek, ülkenin "Körfez bölgesinde" alarm durumuna geçildiği aktarıldı. Roketlerin bazılarının etkisiz hale getirildiği kaydedilirken, can kaybı ya da hasar konusunda bilgi paylaşılmadı. - GAZZE