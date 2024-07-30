İsrail'in Han Yunus'taki operasyonunda 255 Filistinli öldü

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İsrail ordusu 8 gün boyunca askeri operasyon gerçekleştirdiği Han Yunus'un doğusundan bugün çekilirken, Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi operasyon sırasında 255 Filistinlinin katledildiğini belirtti.

İsrail Gazze Şeridi'nin dört bir yanında askeri operasyonlarını sürdürürken, geride binlerce masum Filistinlinin cansız bedenini bırakıyor. İsrail ordusu 8 gün boyunca askeri operasyon düzenlediği Han Yunus'un doğusundan bugün çekildi ancak, geride büyük bir yıkım bıraktı. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin 8 gün süren operasyon çerçevesinde 255 Filistinliyi katlettiği, 300 Filistinliyi yaraladığı belirtilirken, 31 Filistinlinin de kayıp olduğu belirtildi. Açıklamada, Han Yunus'un doğusundaki kara harekatında evlerin yıkıldığı, altyapının ise büyük hasar gördüğü aktarıldı. İsrail'in insanlığa karşı suç işlediği, yüz binlerce sivilin hayatını tehdit ettiği vurgulanırken, "Han Yunus'un doğusunda sivillere ve yerinden edilmiş kişilere yönelik korkunç katliamlar gerçekleştiren İsrail işgalini kınıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

İsrail Bani Suhaila mezarlığını tahrip etti, mezarları kazdı

Bölge sakinlerinden Fares Ebu Khater, evini boşaltmak zorunda kaldığını belirterek, annesi ile engelli olan ve tekerlekli sandalyeyle hareket eden kızını yanına aldığını söyledi. Engelli olan kız kardeşini evde bıraktığını aktaran Ebu Khater, kız kardeşini kurtarmak için askeri operasyon nedeniyle geri dönemediğini, operasyonun ardından döndüğünde ise kardeşinin cansız bedeni ile karşılaştığını, evlerinin de yıkıldığını sözlerine ekledi.

Bölge sakinleri ayrıca İsrail'in operasyon sırasında Bani Suhaila mezarlığını tahrip ettiğini ve birçok mezarı kazdığını söyledi.

İsrail ordusu bu ayın 22'sinde Han Yunus'un doğusunda bir askeri operasyon başlattığını duyurmuş ve bölge sakinlerinden bölgeyi boşaltmalarını istemişti; bu da on binlerce kişinin evlerini terk ederek Gazze Şeridi'nin orta bölgelerine doğru kaçmasına neden olmuştu. - GAZZE ŞERİDİ