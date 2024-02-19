İsrail'in hedefindeki Refah kentine sığınan Filistinlilerin gergin bekleyişi devam ediyor - Son Dakika
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İsrail'in hedefindeki Refah kentine sığınan Filistinlilerin gergin bekleyişi devam ediyor

İsrail\'in hedefindeki Refah kentine sığınan Filistinlilerin gergin bekleyişi devam ediyor

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken, Refah kentine sığınan 1 milyondan fazla yerinden edilmiş Filistinli sivilin gergin bekleyişi sürüyor. Mısır, göçü engellemek için sınırdaki önlemleri artırdı.

19.02.2024 22:06
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İsrail'in hedefindeki Refah kentine sığınan yerinden edilmiş 1 milyondan fazla Filistinli sivilin gergin bekleyişi devam ediyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 136 gündür devam ederken, İsrail'in hedefindeki Refah kentine sığınan yerinden edilmiş 1 milyondan fazla Filistinli sivilin gergin bekleyişi devam ediyor. Mısır ise herhangi bir göçü engellemek için Refah sınırındaki önlemleri artırarak, sınırdaki çitlere dikenli teller yerleştirdi.

Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry yaptığı açıklamada, İsrail'in Refah'a yönelik muhtemel askeri operasyonuna ve Filistinlilerin Gazze Şeridi'nin dışına göç etmesine yol açacak her türlü girişimi reddettiklerini yineledi. - GAZZE ŞERİDİ

Kaynak: İHA

İsrail, Mısır, Gazze, Savaş ve Çatışma, Uluslararası İlişkiler, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İsrail'in hedefindeki Refah kentine sığınan Filistinlilerin gergin bekleyişi devam ediyor - Son Dakika

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