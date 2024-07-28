İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'ne düzenlenen roket saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi - Son Dakika
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İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'ne düzenlenen roket saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi

İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'nin kuzeyindeki Majdal Shams'a düzenlenen roketli saldırı sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi. İsrail Dışişleri Bakanlığı, saldırıyı gerçekleştiren Hizbullah'ı terör örgütü olarak nitelendirerek tepki gösterdi. İsrail ise saldırının ardından Hizbullah hedeflerini vurdu. Hizbullah ise saldırıyı reddetti ve İsrail'e ait bir üsse roket fırlattığını duyurdu.

28.07.2024 10:31
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İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'ne düzenlenen roket saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi.

İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'nin kuzeyindeki Majdal Shams'a roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda bir futbol sahasının vurulması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi. Hayatını kaybeden İsraillilerin yaşlarının 10 ila 20 arasında olduğu açıklandı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Hizbullah kırmızı çizgiyi aştı" denildi. Açıklamada, "Bu, başka bir orduyla savaşan bir ordu değil. Kasıtlı olarak sivillere ateş açan bir terör örgütüdür" ifadeleri kullanıldı.

İsrail gece boyunca Hizbullah hedeflerini vurdu

Golan Tepeleri'ne düzenlenen saldırının ardından İsrail, saldırıyı gerçekleştirdiği iddiasıyla gece boyunca Hizbullah hedeflerini vurdu. İsrail güçleri Baalbek bölgesini hedef aldı. İsrail'in Taraya kasabasında bir eve gerçekleştirdiği dronlu saldırıda maddi hasar meydana geldi. Ayrıca İsrail, Lübnan'ın Tyre kentine bağlı Aabbassiyeh, Tayr Debba ve Toura kasabalarının yanı sıra Burj al-Shemali ve Tayr Harfa köylerini de vurdu.

Hizbullah, saldırıyı reddetmişti

Saldırının ardından açıklama yapan Hizbullah, Majdal Shams'a roketli saldırı düzenlemediklerini belirterek, saldırıyla hiçbir bağlantılarının olmadığını ifade etmişti. Hizbullah daha önce yaptığı açıklamada ise Golan Tepeleri'nde bulunan bir İsrail üssüne onlarca roket fırlattığını duyurmuştu. - GAZZE ŞERİDİ

Kaynak: İHA

Dışişleri Bakanlığı, İsrail, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'ne düzenlenen roket saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'ne düzenlenen roket saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi - Son Dakika
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