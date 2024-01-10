İsrail\'in işlediği suçlar için dijital platform kuruldu

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Savcılığı tarafından İsrail'in işlediği savaş suçları, insanlığa karşı suçlar ve soykırıma ilişkin kanıtların toplanması amacıyla dijital bir platform kuruldu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 96'ncı günde devam ederken, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Savcılığı tarafından İsrail'in işlediği savaş suçları, insanlığa karşı suçlar ve soykırıma ilişkin kanıtları toplamak için dijital bir platform kuruldu.

Savcılık tarafından yapılan açıklamada, herkesin söz konusu platforma video ve görüntü de dahil olmak üzere UCM tarafından kullanılabilecek bilgileri yükleyebileceği belirtilerek, "UCM'nin yetki alanına giren ve yukarıda sıralanan suçların mağduru ya da tanığı olmanız gerekmiyor. Kimliği belirlenebilir bir gönderici olduğu sürece bilgiler toplu olarak ya da bir kuruluş aracılığıyla da gönderilebilir" denildi.

İsrail'e karşı açılan soykırım davasının ilk duruşması yarın başlıyor

Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı soykırım davasının ilk duruşması ise yarın Uluslararası Adalet Divanı'nda görülecek.

Güney Afrika, 29 Aralık'ta Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları nedeniyle İsrail'e 1948'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilen Soykırım Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal ettiği gerekçesiyle UAD'de dava açmıştı.

Ülkeler arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlayan Uluslararası Adalet Divanı (UAD), BM'nin sivil mahkemesi olarak biliniyor ve Güney Afrika ve İsrail UAD'ye bağlı ülkeler arasında yer alıyor. - LAHEY