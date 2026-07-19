İsrail'in Lübnan Saldırılarında Can Kaybı 4.328'e Yükseldi

İsrail'in 2 Mart tarihinden bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 328'e yükseldi.

İsrail'in varılan ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'da can kaybı artmaya devam ediyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart tarihinden bu yana ülkenin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayının 4 bin 328'e, yaralananların sayısının ise 12 bin 229'a yükseldiğini açıkladı. - BEYRUT