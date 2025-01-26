İsrail'in Lübnan Saldırısında Can Kaybı 11'e Yükseldi

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İsrail'in Lübnan'ın güneyinde sivilleri ateş açması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e, yaralı sayısı da 83'e yükseldi.

İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki saldırısında can kaybı artıyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin sabah saatlerinden bu yana açtığı ateş sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 11'e, yaralı sayısının da 83'e yükseldiği aktarıldı.

İsrail ordusu, güney Lübnan'da konuşlanmış olan birliklere yaklaşan şüphelilere ateş açtığını savundu. - BEYRUT