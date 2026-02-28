İsrail'in Okul Saldırısı: 41 Ölü - Son Dakika
İsrail'in Okul Saldırısı: 41 Ölü

28.02.2026 15:32
İran'da İsrail'in okul saldırısında 41 öğrenci hayatını kaybetti, 48 öğrenci yaralandı.

İran'ın Hürmüzgan eyaletinde İsrail'in bir okula düzenlediği saldırıda 40 öğrenci hayatını kaybetti, 48 öğrenci yaralandı. Kazvin eyaletinde hedef alınan bir başka okulda ise 1 öğrenci yaşamını yitirdi.

İsrail'in İran'a saldırılarının bilançosu netleşmeye başladı. Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentinde bir ilkokul, İsrail saldırısının hedefi oldu. Minab Kaymakamı Muhammed Radmehr yaptığı açıklamada, saldırıda bir kız ilkokulunun doğrudan hedef alındığını belirtti. Radmehr, 40 öğrencinin hayatını kaybettiğini, 48 öğrencinin ise yaralandığını duyurdu. Okulda arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Radmehr, kent genelinde durumun kontrol altında olduğunu kaydetti.

Bir okul daha hedef alındı

İran medyasında yer alan haberde Kazvin eyaletine bağlı Abyek kentinde de bir okulun saldırılarda hedef alındığı aktarıldı. Saldırı sonucu 1 öğrencinin hayatını kaybettiği, yaralanan öğrencilerin ise hastanede tedavi altına alındığı bildirildi. - TAHRAN

